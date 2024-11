Luc Nilis krijgt uitsluitsel over rode kaart in bekermatch van Patro Eisden

Luc Nilis kreeg vorige week een rode kaart in de bekermatch tegen Charleroi. De reden: sarcastisch applaus richting de scheidsrechter.

Patro Eisden werkte vorige week de veelbesproken bekermatch af tegen eersteklasser Sporting Charleroi. Luc Nilis kreeg een rode kaart, voor sarcastisch applaus.

Dat gebeurde nadat Charleroi de 3-1 scoorde vanop de stip. Het was ref Michiel Allaerts zelf die zag dat de aanvalstrainer van de tweedeklasser “op een duidelijke sarcastische manier” applaudisseerde.

Allaerts gaf Nilis rood. Achteraf verontschuldigde Nilis zich voor de fouten. Hij gaf de feiten ook toe voor het Disciplinair Comité, maar zei wel dat het niet kwetsend bedoeld was.

Het Comité oordeelde dat het gedrag dan Nilis dan wel ongepast was, maar niet “een aantasting van de goede naam of eergevoel” bij de scheidsrechter.

Allaerts had ook al toegegeven dat geel voldoende was geweest voor Nilis. Hij kreeg dan ook geen extra straf bovenop de uitsluiting. Het is wel wachten of het bondsparket in beroep gaat. Anders komt de zaak vrijdag voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.