Analisten zijn ergens helemaal niet over te spreken na Club Brugge-Aston Villa: "Dat vond ik echt niet kunnen"

Club Brugge kon woensdagavond stunten in de Champions League door met 1-0 te winnen van Aston Villa dat nog een perfect rapport had. Marc Degryse, Jan Mulder en Jelle Vossen zagen een zekere arrogantie bij de Premier League-club, die werd afgestraft.

Aston Villa stond na speeldag 3 in de Champions League helemaal bovenaan het klassement met 9 op 9. Zelfs met een perfect rapport. De Engelse club scoorde zes keer en slikte nog geen enkel tegendoelpunt.

Tot het Club Brugge tegenkwam. Hans Vanaken scoorde vanop de stip het enige doelpunt van de wedstrijd. Dat terwijl Club zelfs nooit echt in de problemen kwam. Wat opviel was dat de tegenstander heel de wedstrijd best relaxed leek.

Jan Mulder zag dat vooral bij Tyrone Mings. Hij was overigens de absolute antiheld bij Aston Villa nadat hij de strafschop cadeau gaf aan Club. "Elke beweging schreeuwde uit: ‘Kijk eens hoe mooi ik speel’. Maar wel zonder effectief te zijn. Ik vond het echt niet kunnen", vertelde hij volgens HLN.

"Het was precies dat Emery ook dacht dat hij Club Brugge kon domineren met vier wissels, op een arrogante manier. Maar het is een afgang geworden", pikte Degryse in.

Ook Jelle Vosen had een duidelijke mening. "Die penalty is onbegrijpelijk. Maar ergens is het wel mooi dat het wordt afgestraft door Club Brugge. Dat is ook hun verdienste. In de Champions League wordt alles cash betaald. Als je dan de arrogantie hebt om hier met een aantal andere jongens te komen spelen, denken dat het allemaal vanzelf gaat gaan, kan dat worden afgestraft."