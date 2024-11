De selectie van Tedesco staat al voor morgen gepland: worden deze jongens van Anderlecht, Club, Ajax of PSV de verrassing?

Nog slechts enkele uren voor de nieuwe lijst van Domenico Tedesco. Zullen we tijdens de laatste bijeenkomst van het jaar nieuwe oproepen kunnen verwachten?

Ondanks drie bijeenkomsten in drie maanden blijft Domenico Tedesco telkens nieuwe verrassingen uit zijn hoed toveren zodra de gelegenheid zich voordoet. Het moet gezegd worden, de bondscoach aarzelt nooit om een frisse wind door de groep te laten waaien. Hij heeft zelfs toegegeven dat deze Nations League-wedstrijden in de eerste plaats dienen om dingen uit te proberen in aanloop naar de kwalificatiewedstrijden of zelfs het komende Wereldkampioenschap.

Zo werden tegen Italië en Frankrijk Maarten Vandevoordt, Matte Smets, Malick Fofana en Cyril Ngonge voor het eerst opgeroepen, Ortwin De Wolf kreeg later ook die eer. Zullen we nog nieuwe gezichten zien?

Alle ogen zijn vooral gericht op de rechtsbackpositie. Thomas Meunier is geblesseerd, Timothy Castagne keert pas net terug na een blessure en een moeilijke seizoensstart, terwijl Zeno Debast niet echt overtuigde op een positie die niet de zijne is. De namen van Killian Sardella en Joaquin Seys worden genoemd, waarbij de eerste zelfs is opgenomen in de voorselectie van Tedesco, ondanks belangstelling van de Kameroense voetbalbond.

Lavia, nu al onmisbaar?

Een van de meest besproken spelers is niemand minder dan Roméo Lavia. De 20-jarige middenvelder werd opgeroepen voor de eerste selectie na Roberto Martinez, speelde tien minuten in de beroemde overwinning in Duitsland, maar is sindsdien niet meer verschenen. Zijn herhaalde blessures zijn daar natuurlijk de oorzaak van. Maar nu hij eindelijk weer kan spelen en zich kan laten zien bij Chelsea, zou het verbazingwekkend zijn als we zijn terugkeer niet zouden meemaken.

Nog een terugkerende naam uit de ziekenboeg om in de gaten te houden is Ameen Al-Dakhil. De verdediger van Stuttgart speelde afgelopen weekend voor het eerst sinds februari. Een terugkeer in de selectie lijkt voorbarig, maar Tedesco heeft nooit verborgen dat hij een grote fan is, zijn naam spontaan noemend en zijn afwezigheid betreurend bij het bekendmaken van de selectie voor het EK. Hij zou de gelegenheid kunnen aangrijpen om hem weer in de groep op te nemen, voor het eerst in een jaar.

Ook op defensief gebied heeft Matteo Dams een kans. Zijn veelzijdigheid doet denken aan een zekere Arthur Theate. Van oorsprong centrale verdediger, speelt hij sinds het begin van het seizoen linksback bij PSV. Net als Seys is zijn doorbraak op het hoogste niveau nog maar recent. Maar de belichting die de Champions League biedt heeft hier ook garanties geboden, met name tijdens zijn sterke prestatie tegen PSG.

© photonews

Maar het gebied waar de talenten het meest overvloedig aanwezig zijn, is dat van de vleugelspelers. Na Julien Duranville en Malick Fofana deze herfst opgeroepen te hebben, zou Domenico Tedesco een andere vertegenwoordiger van dit nieuwe bloed kunnen opnemen, iemand die dol is op aanvallen over zijn flank. Op dat vlak lijkt Mika Godts een voorsprong te hebben op Samuel Mbangula.

De voormalige belofte van Genk blijft verbazen bij Ajax. Nog steeds beslissende doelpunten makend in de topwedstrijden, zoals onlangs tegen PSV, is hij een constante dreiging in de Eredivisie. Hoe verrassend het ook mag lijken, hij heeft nog nooit gespeeld voor de Rode Duivels. Maar het lijkt er nu op dat hij niet ver verwijderd is van de directe sprong naar de grote jongens.

© photonews

Tot nu toe zijn alle genoemde namen spelers die in het buitenland actief zijn. Onze goede oude Pro League is namelijk maar weinig vertegenwoordigd in de selecties van Tedesco. Charles Vanhoutte heeft zelfs gezegd: als hij ooit in de kern van de Rode Duivels wil zitten, zal hij naar het buitenland moeten gaan.

Mocht je echter een gokje moeten wagen op een speler uit onze eigen competitie, dan zou die op Mario Stroeykens zijn. Met zijn goede prestaties aan het einde van vorig seizoen neemt Super Mario steeds meer verantwoordelijkheid bij Anderlecht (3 doelpunten en 6 assists) en laat hij zien consistent te zijn.

Om te weten of Domenico Tedesco een van deze veelbelovende jongeren zal oppikken, moet je morgen om 10 uur klaarstaan voor zijn traditionele persconferentie.