Domenico Tedesco krijgt een héél duidelijke tip: "Enkel door hem nu al op te roepen kan hij zich voorbereiden op het WK van 2026"

Matte Smets maakt indruk bij KRC Genk. Hein Vanhaezebrouck blies de loftrompet al voor de 20-jarige verdediger, maar ook Marc Degryse is overtuigd van zijn potentieel.

Matte Smets maakte afgelopen zomer de overstap van STVV naar KRC Genk. De verdediger - hij voetbalde in de jeugdreeksen al voor de Limburgers - groeide in geen tijd uit tot de sterkhouder van de defensie.

"Die jongen is nog maar twintig jaar", blaast Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ik ben onder de indruk van zijn uitstraking, fysieke volume,... Ik wil voorzichtig blijven, maar in mijn ogen heeft hij hetzelfde potentieel als pakweg Zeno Debast, Arthur Theate en Wout Faes."

Met andere woorden: het potentieel om een basisspeler te worden bij de Rode Duivels. "Domenico Tedesco heeft het tijdens zijn persconferenties altijd maar over proberen en vooruit kijken."

"Dan vind ik dat Smets zo snel mogelijk moet opgeroepen worden", is de voormalige Rode Duivel héél duidelijk. "Enkel op die manier kan hij het ritme van de nationale ploeg oppikken en kan hij zich nu al voorbereiden op het WK van 2026."

Wordt Matte Smets dé toekomstige leider van de Belgische defensie?

Ook Hein Vanhaezebrouck is overtuigd van de toekomst van Smets. "Ik verwacht dat hij binnen enkele jaren simpelweg onze beste Belgische verdediger is. Of ik een vergelijking durf te maken? Jawel, zoals Vincent Kompany."