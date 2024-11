"Antwerp heeft de transfer van het jaar gedaan in het Europese voetbal"

Zaterdagnamiddag neemt KV Kortrijk het thuis op tegen Antwerp. Coach Freyr Alexandersson is op zijn hoede voor "de transfer van het jaar in het Europese voetbal".

Antwerp gaat na de 2-0 nederlaag op het veld van KRC Genk op zoek naar punten bij KV Kortrijk. Maar de Kerels staan zelf pas op de 14e plaats en hebben wat goed te maken na de 4-0 pandoering tegen Anderlecht.

The Great Old doet het dit seizoen verrassend goed met coach Jonas De Roeck. Deze zomer werd gedacht dat Antwerp een soort tussenseizoen zou hebben, maar het staat op een mooie derde plaats en brengt goed voetbal.

Er werd ingezet op transfervrije spelers en eigen jeugd, wat goed uitpakt. Vooral Tjaronn Chery maakt dit seizoen veel indruk in Deurne. Ook KVK-coach Freyr Alexandersson vindt hem een geweldige voetballer.

"Ik ken de sterkte van Antwerp. Tjaronn Chery is een belangrijke schakel. Hij is nergens en overal. We mogen hem geen kans bieden om naar doel te trappen. Vooral zijn connectie met Janssen is sterk", begint hij op de clubwebsite van Kortrijk.

Hij is er zich van bewust dat Antwerp een parel heeft binnengehaald en pakt uit met een serieuze uitspraak. "Voor mij is hij de transfer van het jaar in het Europese voetbal."