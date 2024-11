Arnar Vidarsson herhaalt waar Gent zich wil versterken en laat zich uit over contract van absolute sterkhouder

KAA Gent pakte donderdag opnieuw een overwinning in de League Phase van de Conference League. Daardoor doen ze ook op dat front zeker nog mee voor de knikkers en kan ook een Europese lente zeker nog. Ondertussen komt de transferperiode steeds dichterbij en er is nog wel wat werk aan de winkel.

In de Conference League staan de Buffalo's er met 6 op 9 stilaan goed voor, maar in de competitie mag het allemaal nog wel wat meer zijn. Afgelopen weekend werd nog 0-0 gespeeld bij hekkensluiter Beerschot.

Bij de Buffalo's willen ze stappen blijven zetten, zoals ze de voorbije maanden al deden. Wouter Vrancken gaf al aan dat zijn team stappen aan het zetten is, al gaat het niet altijd even snel of met even grote stappen als ze zouden willen. "Het is een seizoen waarin we echt aan het bouwen zijn", aldus Arnar Vidarsson.

Zoektocht naar een breker

En dus is er misschien toch nog wel wat versterking nodig hier of daar om de groep nog wat sterker te maken? Sportief manager Arnar Vidarsson gaf eerder al aan op zoek te zijn naar een verdedigende middenvelder.

"We hebben bijvoorbeeld een breker nodig op het middenveld, een echte nummer zes die nuttig kan zijn in bepaalde wedstrijden", klonk het twee weken geleden al. En dat heeft hij nu bij Sporza weten te herhalen: "Ito en Delorge deden het goed tegen Omonia. We hebben zo'n persoon niet per se elke match nodig, maar soms heb je dat nodig. Het gaat over balans in de kern."

Contractverlenging Roef én doublure?

Ondertussen wordt naarstig gewerkt aan een contractverlenging voor Davy Roef. "Er zijn een paar interne transfers dankzij het goede werk van onze trainer en Davy is er daar eentje van." Vidarsson zou ondertussen met de 22-jarige Jonathan Fischer van het Noorse Fredrikstad FK een doublure op het oog hebben.

Roef zelf? Die wil zeker graag blijven: "Ik ben hier heel graag. De gesprekken gaan opgestart worden, we zullen zien wat het dan wordt."