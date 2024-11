Charles Vanhoutte doet straffe onthulling over zijn loon bij Union SG

Charles Vanhoutte ruilde in de zomer van 2023 Cercle Brugge voor Union SG. Een heel bewuste keuze, zo klinkt het.

Charles Vanhoutte speelde zich bij Cercle Brugge stevig in de kijker. Dat leverde de hem de nodige aanbiedingen op. Uiteindelijk koos hij in 2023 voor de overstap naar Union SG.

Afgelopen zomer maakte hij een bijzonder hectische transferperiode mee bij Union SG. Ze wisten dat er veel spelers zouden vertrekken. “Er zijn geruchten en spelers zijn altijd minder gefocust”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

“Maar persoonlijk heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Ik zag wat er gebeurde. En ik zei tegen mezelf dat als ik moest blijven, dat ik gelukkig zou zijn. Omdat ik wil bevestigen. Ik wil verder.”

Toch was er ook voor Vanhoutte de nodige interesse. Maar verder dan wat interesse ging het volgens de speler niet. “Ik wist ook dat ik er misschien nog niet klaar voor was. Maar nu begin ik dat wel te zijn. Dit is mijn tweede jaar in de Europa League.”

De overstap naar Union SG deed Vanhoutte alvast niet voor het mooie loon. “Voor ik voor Union tekende, had ik andere mogelijkheden. Ik kon elders het dubbele verdienen. Union was een van de ploegen met de laagste salarissen. Maar ik koos voor de club omdat het in Europa speelde.”