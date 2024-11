Vincent Kompany laat niets heel van ex-JPL-coach en gaat met goed gevoel de interlandbreak in

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München blijft imponeren in de Bundesliga en behaalde tegen het St. Pauli van Alexander Blessin zijn vierde competitiezege op rij. Het team van Vincent Kompany had niet veel moeite om de drie punten binnen te halen, al werd de wedstrijd beslist door een knappe zwabberbal van Jamal Musiala.

Na 22 minuten spelen was het Jamal Musiala die met een magistraal schot van bijna 25 meter het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Het doelpunt bleek genoeg voor de overwinning waar Bayern dominant balbezit in had.

St. Pauli, onder leiding van Alexander Blessin, blijft zich in de onderste regionen van de Bundesliga bevinden. De ploeg had weinig te zeggen tegen Bayern en wist nauwelijks gevaar te stichten.

De overwinning in Hamburg betekende voor Bayern München opnieuw een belangrijke stap richting de titel in de Bundesliga. De ploeg van Kompany blijft ongeslagen met 26 punten uit de eerste 10 wedstrijden en leidt de competitie met een ruime voorsprong.

Na de interlandbreak speelt Bayern een thuiswedstrijd tegen Augsburg. Op 26 november komt PSG op bezoek in de Champions League.

Rode Duivels

Op hetzelfde moment behaalde Werder Bremen een belangrijke 2-1 overwinning tegen Holstein Kiel, waar Senne Lynen de hele wedstrijd speelde en Olivier Deman inviel. Bayer Leverkusen kwam echter niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Bochum. Borussia Dortmund verloor onverwacht van Mainz met 3-1.