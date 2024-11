Zirkzee alweer weg bij Manchester United? Italiaanse topclub wil hem verlossen in januari

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Juventus wil Joshua Zirkzee terughalen naar de Serie A en heeft concrete interesse in de aanvaller van Manchester United. Volgens Italiaanse media, waaronder *Tuttosport*, wil de Italiaanse topclub de Nederlandse spits al in januari aantrekken op huurbasis.

Bij Manchester United speelt Zirkzee momenteel vooral als reservespits achter Rasmus Højlund en krijgt hij weinig kansen om zich te bewijzen. Het is nog niet duidelijk of United bereid is Zirkzee definitief te laten vertrekken.

Onder de nieuwe trainer Ruben Amorim lijkt de situatie van Zirkzee bij United niet snel te veranderen. De spits, die ooit indruk maakte bij RSC Anderlecht onder Vincent Kompany, ziet daardoor zijn speelkansen beperkt. Toch hoeft Zirkzee zich niet te veel zorgen te maken, aangezien Juventus – een van de grootste clubs in Europa – hem graag aan de selectie wil toevoegen.

Zirkzee’s tijd in de Serie A was eerder succesvol. Bij Bologna loodste hij zijn team verrassend naar een plek in de Champions League, waarmee hij destijds al de aandacht van Juventus trok.

In die periode koos Manchester United echter voor de jonge Nederlander met een miljoenenbod. Zijn tijd op Old Trafford is tot nu toe echter moeizaam gebleken, met slechts vijftien wedstrijden, één doelpunt en twee assists dit seizoen.

Juventus ziet in Zirkzee een kans om hun aanvalslinie te versterken en hem meer speeltijd te bieden. Voor de speler zelf zou een tijdelijke terugkeer naar Italië mogelijk de kans zijn om zijn carrière weer op de rails te krijgen en zijn potentieel volledig te benutten.