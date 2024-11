Goed of slecht spelen: Anderlecht blijft koploper; Club Brugge pas zesde en Cercle Brugge helemaal laatste

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er is maar één club in België die zijn stadion dit seizoen voor elke match helemaal vol krijgt. En dat is Anderlecht. De fans klagen soms wel steen en been over het spelniveau, maar het is een hondstrouw publiek. Opvallend daarbij: Club Brugge staat pas zesde.

Anderlecht kondigde vandaag aan dat de wedstrijd tegen KAA Gent volledig uitverkocht is. Dat is dan voor de zevende keer op rij dit seizoen, oftewel al hun thuismatchen. Een bezettingsgraad van 100 procent, dat is vrij uniek. Vorig seizoen zaten ze trouwens over het hele seizoen aan een bezettingsgraad van 96,5 procent, waarmee ze ook de beste van de klas waren. Antwerp en Union doen het goed We zien trouwens een tendens. Bij quasi alle clubs is de opkomst iets groter dan vorig seizoen. De Bosuil zit voor 88,2 procent gevuld, Den Dreef voor 83,6 en bij Union kennen ze de grootste stijging: 81,5 procent in de eerste zeven thuismatchen tegenover slechts 67,2 procent vorig seizoen. Genk staat vijfde met 81,3 procent van hun stadion vol. Opvallend is dat Club Brugge Jan Breydel nooit helemaal vol krijgt. Met 29.000 plaatsen hebben ze natuurlijk wel het grootste stadion van België, maar volgens de cijfers zitten er gemiddeld 23.480 supporters. Club en Cercle hebben om verschillende redenen nieuw stadion nodig Daarmee doen ze uiteraard wel het beste van België, want niemand anders kan zoveel fans herbergen. Het contrast met stadsgenoot Cercle Brugge is dan ook heel groot. De Vereniging heeft een veel kleinere fanbasis en krijgt Jan Breydel slechts voor 18,2 procent gevuld. Hoog tijd dat beide clubs hun eigen stadion krijgen dus. Club zou heel wat meer inkomsten kunnen genereren als ze deftige loges hadden. De sfeer bij Cercle zou heel wat beter zijn als ze een kleiner stadion hadden. Nog vijf clubs die hun stadion vol kregen Nog een opvallend cijfer: naast Anderlecht zijn er maar twee clubs die hun stadion meer dan één keer helemaal vol hebben gekregen: Antwerp en Dender. Genk, Kortrijk en Westerlo konden het één keer bewerkstelligen. Sint-Truiden en Beerschot krijgen hun voetbaltempels dan weer maar voor de helft gevuld. Standard, Gent en KV Mechelen hangen in de middenmoot. | # | Team | Capaciteit | Uitverkocht | Bezettingsgraad |

|-----|------------------------|------------|-------------|-----------------|

| - | **Totaal** | - | **13** | **68.6%** |

| 1 | RSC Anderlecht | 21.900 | 6 | 100.0% |

| 2 | Royal Antwerp FC | 16.152 | 2 | 88.2% |

| 3 | Oud-Heverlee Leuven | 9.809 | - | 83.6% |

| 4 | Union Saint-Gilloise | 9.512 | - | 81.5% |

| 5 | KRC Genk | 22.889 | 1 | 81.3% |

| 6 | Club Brugge KV | 29.062 | - | 80.8% |

| 7 | KV Kortrijk | 8.974 | 1 | 77.1% |

| 8 | KVC Westerlo | 8.035 | 1 | 72.5% |

| 9 | KV Mechelen | 16.672 | - | 70.7% |

| 10 | KAA Gent | 20.185 | - | 70.3% |

| 11 | Standard Liège | 27.221 | - | 66.4% |

| 12 | FCV Dender EH | 6.429 | 2 | 65.3% |

| 13 | R Charleroi SC | 15.113 | - | 54.7% |

| 14 | Beerschot VA | 12.771 | - | 46.1% |

| 15 | Sint-Truidense VV | 11.756 | - | 41.5% |

| 16 | Cercle Brugge | 28.235 | - | 18.3% |