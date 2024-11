Belgische vicekampioen eindelijk op dreef, maar krijgt nu slecht nieuws over één van zijn belangrijke pionnen

Nu de ploeg eindelijk op dreef is gekomen, krijgt de Belgische vicekampioen slecht nieuws over zijn doelman. Anthony Moris zit met een blessure opgescheept, al is het niet onmogelijk dat Union hem in de volgende competitiematch gewoon kan opstellen.

Vorig seizoen was Anthony Moris nog één van de spelers met de meeste minuten in Europa. Niet onlogisch, gezien zijn positie onder de lat. Mogelijk heeft de zware kalender op termijn ook wel bij hem impact. Bij Luxemburg heeft hij al meer dan een jaar geen interland meer gemist, maar daar komt nu verandering in. Nochtans heeft hij wel een nieuwe selectie beet.

Het sluitstuk van Union SG is bij de Luxemburgse nationale ploeg opgeroepen voor de wedstrijden in het kader van de Nations League tegen Bulgarije en Ierland. Deze interlands gaan komende vrijdag en maandag door. Moris zal beide matchen aan zich laten moeten voorbijgaan wegens aanslepende pijn. Dat meldt L'Avenir.

Pijn bij Moris sinds duel met KVM

Anthony Moris heeft immers een scheur in de hamstring opgelopen. "Het is geen grote scheur, maar ik kamp al sinds het duel tegen KV Mechelen met deze pijn", zegt de doelman. Was het dan toch geen theater toen hij in de slotfase van die competitiematch tegen de grond ging? U weet nog wel dat KVM-fans er een staaltje komedie in zagen en met bekertjes bier naar hem gooiden.

Vervolgens speelde Moris de hoofdrol in heel wat tumult. De match moest zelfs even stilgelegd worden. Na de hervatting slikte Moris nog de gelijkmaker. Met een punt Achter de Kazerne en een klinkende overwinning tegen Genk zit Union wel weer op het juiste spoor. De Brusselaars staan plots op twee punten van de top zes in de JPL.

Union hoopt Moris te kunnen inzetten

De blessure voor Moris komt ongelegen, maar de situatie is niet dramatisch. Het is mogelijk dat hij alsnog de aftrap haalt van de volgende competitiewedstrijd tegen OHL.