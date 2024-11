Eén scenario vermijden en zich vastklampend aan die ene hoop: Lukaku nog altijd dé houvast van de Rode Duivels

En of Romelu Lukaku nog altijd dé houvast van de Rode Duivels is. Ze hopen bij afwezigheid van heel wat internationals dan ook op een spetterende terugkeer van 'Big Rom' bij de nationale ploeg.

Zo kan het misschien toch nog een mooie avond worden in het Koning Boudewijnstadion. België staat er met het oog op een eventuele degradatie in de Nations League niet al te best voor. "Onze taak is helder", zegt Leandro Trossard voorafgaand aan de partij tegen Italië in een interview met Gilles De Bilde, vrijgegeven door HLN. "We weten wat we moeten doen: twee keer winnen."

Dat is de eerste voorwaarde die de Rode Duivels moeten vervullen om kans te maken op het behoud. "Dan zijn we natuurlijk ook afhankelijk van de andere resultaten. Hoe we het moeten aanpakken? Eerst en vooral niet zo snel een tegengoal slikken, zoals we in Italië meemaakten." Het werd een maand geleden een echte horrorstart, met de openingstreffer van Cambiaso in minuut 1.

België moet doemscenario vermijden

De voornaamste opdracht is om zo'n doemscenario deze keer te vermijden. "Daarna moeten we gewoon ons eigen spel spelen. Tegen Frankrijk hebben we getoond dat we kansen kunnen creëren. Nu is het aan ons om ze af te maken." Van een scenario zoals in de uitwedstrijd bij Italië wil Trossard alleszins niet weten. "Ja, tuurlijk zijn we nu gewaarschuwd. Hopelijk gaat dit geen tweede keer gebeuren."

België moet heel wat volk missen. Bondscoach Domenico Tedesco alludeerde reeds op de jonge bank die hij heeft. Daar tegenover staat de terugkeer van Romelu Lukaku. Hij is echt wel de grote hoop van de natie om het vanavond tot een goed einde te brengen. "Iedereen weet wat Romelu voor ons kan betekenen, hé", geeft Trossard aan.

Hopen op doelpunten van Lukaku

"Hij is een garantie op doelpunten. Hopelijk kan hij ons aan doelpunten helpen", is de duidelijke wens van de Arsenal-speler.