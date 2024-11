Met een lijntje cocaïne er bovenop: scheidsrechter zit in héél nauwe schoentjes

De UEFA is een onderzoek gestart naar scheidsrechter David Coote, die negatief in opspraak is geraakt door gelekte video's. Zijn tirade aan het adres van Jürgen Klopp is daarbij niet het enige wat hem in de schijnwerpers zet.

In een video, opgenomen tijdens de coronaperiode, uit Coote grove beledigingen richting Jürgen Klopp, destijds manager van Liverpool. Hij noemt Klopp onder andere "een enorme klootzak" en beschuldigt hem van arrogantie. Ook een vriend van Coote doet in de video denigrerende uitspraken over Klopp en Liverpool-supporters.

De Premier League reageerde al snel op de video en startte een eigen onderzoek naar Coote, die voorlopig is geschorst. De UEFA voegt zich hier nu bij en onderzoekt of Coote mogelijk de disciplinaire regels heeft overtreden. De Europese voetbalbond geeft later meer details over de voortgang van dit onderzoek.

Naast de video over Klopp doken ook andere compromitterende beelden van Coote op. In een video, gepubliceerd door de Engelse tabloid *The Sun*, lijkt Coote cocaïne te gebruiken.

Deze beelden zouden zijn gemaakt tijdens het afgelopen EK, waar Coote als VAR werkte, onder meer tijdens de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk.

De laatste Premier League-wedstrijd die Coote floot, was het duel tussen West Ham United en Manchester United, wat tevens het laatste duel was voor Erik ten Hag als manager van Manchester United. Scheidsrechtersbaas Howard Webb gaf achteraf toe dat de beslissende penalty in die wedstrijd een fout van Coote was.