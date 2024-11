Opvallend buitenlands avontuur van Stijn Vreven loopt na 7 maanden al op zijn einde

Het avontuur van Stijn Vreven bij FK Panevezys in Litouwen zit er al op. De coach is ondertussen terug in België, aan het wachten op zijn volgende uitdaging.

Stijn Vreven ging in mei een opvallend nieuw avontuur aan. De Belgische coach besloot om naar FK Panevezys in Litouwen te trekken. De club werd afgelopen seizoen kampioen, maar toen Vreven overnam in mei stond de club op de laatste plaats. De club eindigde dit seizoen op de achtste plaats. Volgens Het Belang van Limburg zijn Vreven en Panevezys in onderling overleg uit elkaar gegaan. Dit na een samenwerking van slechts zeven maanden. Hij zou nu al wel klaar zijn voor een nieuwe uitdaging. Voor zijn avontuur in Litouwen was hij actief bij onder meer Dessel Sport, KV Oostende, Lokeren, Beerschot en Waasland-Beveren.