Zoals in de NBA en de NFL: FIFA wil nieuwigheid invoeren die coaches 'ongekende macht' zou geven

De FIFA zal mogelijk een nieuw systeem introduceren dat voetbalcoaches de mogelijkheid geeft om een scheidsrechtersbeslissing direct aan te vechten, meldt L'Équipe.

Net als in basketbal en American football zou het systeem, genaamd Football Video Support (FVS), trainers in staat stellen om een mogelijk onjuiste beslissing van een scheidsrechter 'uit te dagen'. Volgens de Franse krant zouden coaches in een wedstrijd minimaal twee herzieningen kunnen eisen.

Het FVS-systeem werd al goedgekeurd door de IFAB in maart en werd getest tijdens de U-17 en U-20 Wereldbekers voor vrouwen. Om het systeem verder te ontwikkelen en het dichter bij implementatie in meer voetbalwedstrijden te brengen, moet de IFAB nu de uitbreiding van het project goedkeuren.

Pierluigi Colina, voorzitter van de FIFA-scheidsrechterscommissie, waarschuwde echter: "Het is belangrijk te begrijpen dat FVS niet hetzelfde is als VAR. Vanwege het beperkte aantal camera’s dat wordt gebruikt, kan FVS niet hetzelfde laten zien als VAR."

Ondanks de beperkingen van FVS ten opzichte van VAR, zou het systeem coaches ongekende macht geven om mogelijk invloed uit te oefenen op beslissingen die de uitkomst van een wedstrijd kunnen beïnvloeden.

Bovendien zou FVS als vangnet kunnen dienen in gevallen waarin VAR besluit geen herziening te doen, zoals het handspel van Marc Cucurella tegen Duitsland in de halve finale van het EK 2024.