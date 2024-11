Cijfers zijn dramatisch, coach JPL-laagvlieger onthult frustraties: "Het is verontrustend en stoort me wel"

De kloof met de teams boven hen is nog steeds niet groot, maar toch heeft KV Kortrijk ook dit seizoen een moeilijk seizoen. Ze gingen de interlandbreak in op een voorlaatste plaats met amper veertien punten uit evenveel wedstrijden.

Vier keer gewonnen, twee keer gelijkgespeeld en acht keer verloren. Dat is de balans na de thuisnederlaag tegen Royal Antwerp FC vlak voor het interlandreces. En dus moeten ze bij Kortrijk toch stilaan opnieuw gaan opletten.

"We zijn nog maar een derde van de competitie ver", gaf coach Freyr Alexandersson aan - de play-offs of play-downs moeten we daar dan uiteraard bijtellen. En dus maken ze zich bij Kortrijk nog geen zorgen dat het ook dit seizoen een strijd tegen degradatie zal worden tot de allerlaatste match.

Amper tien goals in veertien wedstrijden

Toch zijn er ook zaken die zorgen baren. Kortrijk scoorde in veertien wedstrijden amper tien keer. Vier goals daarvan waren bovendien nog eens corners, dus het aantal velddoelpunten is zeer laag te noemen dit seizoen.

Ook tegen Antwerp hadden ze kansen genoeg om toch minstens twee keer te scoren, maar het bleef bij één doelpunt - een owngoal dan nog wel na een in se niet eens zo goed schot van Ambrose. Tekenend ergens voor de efficiëntie voorin bij De Kerels.

© photonews

Met twaalf goals doet zelfs Beerschot beter dan Kortrijk. Enkel Standard (negen doelpunten) staat er nog slechter voor, maar ook daar maken ze zich dan ook grote zorgen. "We verdienen meer wat mij betreft. We kregen kansen en hebben het echt goed gedaan."

"We hadden twee keer kunnen scoren en hebben gedomineerd in de tweede helft, maar dit is voetbal. Ik zou graag uitleggen waarom we soms laat in actie schieten, maar deze keer hebben we wel getoond dat we kunnen voetbal spelen", aldus kapitein Joao Silva.

Zorgen bij de coach

En ook de IJslandse coach Alexandersson had wel wat te zeggen over de zaak na de match tegen Antwerp. "We hebben elf schoten vanuit de grote rechthoek, dan zou je minstens twee goals moeten maken."

"Het is verontrustend, het stoort me wel. Zorgen? Op zich maak ik me in alles zorgen. Het is heel moeilijk om te scoren, maar we werken er hard aan. Misschien begint het wat in hun hoofd te zitten ook, maar we moeten ze gewoon blijven steunen".

Ferri clubtopschutter met ... drie goals

"Mijn spelers vooruit stuwen, dat is de enige manier om hieruit te komen. Ze blijven ontwikkelen en zo hoog mogelijk krijgen qua niveau, zodat de kansen worden afgewerkt." Toch is het al een heel seizoen duidelijk een probleem bij Kortrijk voorin.

Nacho Ferri is met drie doelpunten clubtopschutter, terwijl alle anderen maximaal één keer scoorden. Thierry Ambrose, Takuro Kaneko en heel wat verdedigender ingestelde spelers zijn dat. El Idrissy scoorde nog niet in 310 speelminuten, ook Roko Simic, Massimo Bruno en Billal Messaoudi wachten nog op hun eerste goaltje.