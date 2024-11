Wordt het opnieuw een lange degradatiestrijd voor JPL-club? "Dan heb ik een hartdokter nodig"

KV Kortrijk heeft na veertien speeldagen in de Jupiler Pro League evenveel punten. Daarmee staan ze op dit moment op de voorlaatste plaats. Als ze zich willen redden dit seizoen, dan zal er opgeschoven moeten worden in de stand. Ook vorig seizoen moesten ze tot het absolute gaatje ... En nu?

"We verdienen meer wat mij betreft. We kregen kansen en hebben het echt goed gedaan. We hadden twee keer kunnen scoren en hebben gedomineerd in de tweede helft, maar dit is voetbal", aldus Joao Silva in zijn reactie na de match tegen Antwerp.

Operatie redding opnieuw lastig?

"Ik zou graag uitleggen waarom we soms te laat in actie schieten, maar deze keer hebben we wel getoond dat we kunnen voetbal spelen. We moeten trots zijn, ook al pakken we geen punten. We moeten hard blijven werken."

Operatie redding zal ook dit seizoen niet makkelijk worden, al is de kloof tussen Kortrijk en de veilige(r) plaatsen op dit moment nog heel klein. "Ik ben niet bang dat we tot het einde zullen moeten strijden, want we hadden veel hoger kunnen staan met een overwinning."

Enkele versterkingen in januari

"We hadden het momentum moeten nemen, maar het is een rare stand op dit moment. We willen zo snel mogelijk onderaan wegkomen", is ook coach Alexandersson duidelijk.

"Anders wordt het opnieuw tot het einde en dan heb ik een hartdokter nodig. We moeten nu zoveel mogelijk punten pakken voor Nieuwjaar. In januari moeten we een of twee extra spelers in huis halen met een ander profiel."