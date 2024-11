Bij Club Brugge zijn ze er nog niet goed van dat ze hem lieten vertrekken: "Waarom kregen anderen een kans en ik niet?"

Arne Engels verliet op 19-jarige leeftijd Club Brugge omdat hij geen kansen kreeg bij de A-kern. Intussen heeft hij een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Als basisspeler bij Celtic en kersvers Rode Duivel maakt hij naam in het internationale voetbal.

Engels legt uit waarom hij destijds voor een vertrek koos. “Soms was ik ongeduldig, ja. Maar ik had zoveel doelen en dromen, en als het dan te lang duurt om die te bereiken... Daarom ben ik weggegaan bij Club", vertelt hij in HLN.

Hoewel Engels zich goed voelde tijdens de voorbereidingen met de A-ploeg, werd hij telkens teruggestuurd naar Club NXT. “Dat was slikken, want ik dacht echt: ‘Ik verdien een plaats in die A-kern.’ Toen dat uitbleef, begon ik na te denken. Ik heb er veel over gesproken met mensen binnen en buiten Club, maar vooral naar mezelf geluisterd. Ik wist wat ik kon en wat ik nodig had om te groeien.”

Het ontbreken van vertrouwen knaagde aan Engels. “Soms dacht ik: ‘Waarom krijgen anderen wel die kans en ik niet?’ Ik heb er alles aan gedaan, maar uiteindelijk moet je mentaal sterk blijven. Die winter besefte ik dat het tijd was om te vertrekken. Ik wilde met een eerste ploeg trainen en die mentaliteit oppikken. Bij Club kon dat niet, dus moest ik het elders zoeken. Duitsland was toen de juiste keuze.”

Zijn doorbraak bij Augsburg liet ook bij Club Brugge de wenkbrauwen fronsen. “Ik hoorde dat Vincent Mannaert niet blij was. Hij vroeg zich af hoe ze mij hadden kunnen laten glippen. Natuurlijk zag iedereen toen wat ik kon. Ik dacht: wat ik nu doe, had ook bij Club gekund. Maar het is anders gelopen. Uiteindelijk komt iedereen toch op zijn pootjes terecht.”

Met zijn huidige prestaties bij Celtic en de Rode Duivels toont Engels dat zijn keuze vruchten heeft afgeworpen. “Ik heb altijd in mezelf geloofd. Die stap was moeilijk, maar uiteindelijk heeft het mij gebracht waar ik nu sta.”