📷 Renard moet recordwintermercato maken voor Anderlecht: 'Interesse in target van... Fredberg'

Afgelopen zomer had Jesper Fredberg de nodige middelen ter beschikking om stevig in te kopen. Die wist hij echter niet allemaal te gebruiken.

Dat werd de Deen stevig aangerekend toen de ploeg niet goed draaide. Het zal ongetwijfeld hebben bijgedragen tot zijn ontslag. Ondertussen is Olivier Renard aan de slag als sportief directeur.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur mikt Renard echter op een transfertarget dat ook Jesper Fredberg al in beeld had: de 21-jarige verdediger Taha Altikardes.

Hij speelt momenteel bij Göztepe en geniet ook de interesse van Genk, Lyon, Torino, Feyenoord, Mainz en Union Berlin. Hij was in juli al in beeld bij RSC Anderlecht.

Göztepe promoveerde na vorig seizoen naar het hoogste niveau in Turkije. Ze staan momenteel op de zesde plaats in de rangschikking.

