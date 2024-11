Club Brugge kan nog maar eens voor de jackpot gaan: 'Liverpool meldt zich in Jan Breydelstadion en wil miljoenen betalen voor verdediger'

Liverpool FC heeft de pijlen gericht op een verdediger uit de Jupiler Pro League. De Engelse grootmacht klopt bij Club Brugge aan voor Joel Ordonez. Voor blauw-zwart wenkt nog maar eens de jackpot.

Het is The Athletic die met het nieuws naar buiten is gekomen. In de zoektocht naar een nieuwe verdediger is Liverpool FC uitgekomen bij Joel Ordonez.

The Reds hebben de 20-jarige verdediger meermaals gescout en willen Ordonez naar de Premier League halen. Onder meer zijn prestaties in de Champions League hebben de Engelsen overtuigd.

© photonews

Club Brugge betaalde in 2022 een slordige vier miljoen euro voor Ordonez aan Indepiendente Medellin. Transfermarkt schat de marktwaarde vandaag op negen miljoen euro.

Laat het echter duidelijk zijn. Club Brugge verwacht boter bij de spreekwoordelijke vis. De drievoudig Ecuadoriaans international zal een pak meer geld kosten.

Hoeveel vraagt Club Brugge voor Joel Ordonez?

De West-Vlamingen mikken op dertig miljoen euro voor Ordonez. Voor de volledigheid: de verdediger heeft nog een contract tot medio 2028 in het Jan Breydelstadion. De landskampioen zit in een zetel.