Helemaal rond! Cercle Brugge passeert serieus langs kassa voor Kévin Denkey en verdubbelt zowaar het vorige record

Kevin Denkey (23) zet zijn carrière voort bij FC Cincinnati in de Major League Soccer. Cercle Brugge heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse club over de transfer van de Togolese spits, die daarmee de duurste inkomende transfer ooit in de MLS wordt.

Met een transferbedrag van 16,6 miljoen euro, waarvan 15,3 miljoen vast, sneuvelt ook het transferrecord van Cercle Brugge. Bovendien ontvangt de Vereniging 10 procent van een toekomstige doorverkoop. Hoewel de officiële afronding van de transfer naar verwachting morgen volgt, blijft Denkey voorlopig beschikbaar voor Cercle. De spits zal zijn huidige ploeg nog versterken in de competitie. De MLS begint er immers pas weer aan in januari. Denkey heeft dit en vorig seizoen al een enorme indruk gemaakt met zijn scorend vermogen, wat de interesse van Cincinnati verklaart. De Amerikaanse club ziet in hem een belangrijke versterking om het team naar een hoger niveau te tillen in de steeds competitievere MLS. Voor Cercle Brugge is de transfer niet alleen een sportieve aderlating, maar ook een financieel succes. Het recordbedrag en de doorverkoopclausule bieden de groen-zwarten mogelijkheden om verder te investeren in het team. En ook in het nieuwe stadion en oefencomplex uiteraard. De komende weken zullen uitwijzen hoe Cercle het vertrek van hun topschutter zal opvangen, al was daar deze zomer al op geanticipeerd. Maar de nieuwe spitsen hebben nog geen grootse indruk gemaakt.