Toby Alderweireld wacht niét af en kondigt het einde van zijn voetbalcarrière aan

Toby Alderweireld is bezig aan de laatste maanden van zijn voetbalcarrière. De aanvoerder van Antwerp FC beschikt over een aflopend contract. En hij lijkt niét van plan om zijn krabbel te zetten onder een nieuwe overeenkomst.

In 2022 tekende Toby Alderweireld een nieuw contract voor drie seizoenen bij Antwerp FC. Die overeenkomst loopt op het einde van het seizoen af.

Mega Toby is niet van plan - zoals pakweg Jan Vertonghen het vorig seizoen deed bij RSC Anderlecht - om af te wachten tot die laatste weken. Meer zelfs: de beslissing is al genomen.

"Ik kan met vrijwel zekerheid zeggen dat dit mijn laatste jaar is", aldus Alderweireld in Het Huis. "Mijn grootste angst is doorgaan en niet meer op niveau zijn."

Al is de 127-voudig Rode Duivel niet van plan om de teugels te vieren. "Ik ga proberen scherp te blijven. (knipoogt) Al zal het niet zijn als coach. Dat heb ik beloofd aan mijn familie."

"Er is meer in het leven dan voetbal", besluit Alderweireld. "Ik ben geïnteresseerd in andere dingen. Ik kijk er ook naar uit om een nieuw leven te starten. Ik heb alleszins mijn drankenmerk al. Verder zien we wel."