"Anders beter niet vertrekken": er is gelukkig een statistiek die in het voordeel van de jonge Rode Duivels spreekt

De beloften van de Rode Duivels gingen in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Tsjechië in de barrages om het EK in Slowakije te halen. En dus hebben ze stilaan een mirakel nodig om zich nog te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Ze geven de moed echter niet op.

"Natuurlijk geven we de moed nog niet op. Als we ons gewonnen zouden geven, dan kunnen we beter thuisblijven en niet afreizen naar Tsjechië", vatte Mathias Delorge het samen na de thuisnederlaag tegen de Tsjechen.

Match van 180 minuten

"De wil is er zeker nog en we hebben al mooie dingen laten zien in deze campagne op verplaatsing. We willen in Tsjechië winnen en dan zien hoever we komen met oog op het EK."

Een gevoel dat ook leeft bij de bondscoach: "We hebben altijd gezegd dat het een wedstrijd van 180 minuten was. We zijn nu halfweg en het is nu aan ons om de rug te rechten en het recht te zetten in Praag."

Beter op verplaatsing dan thuis

"Het geloof is er zeker nog", aldus Gil Swerts. De statistieken van de EK-campagne kunnen hem enigszins sterken in de overtuiging dat het nog kan goedkomen met de Rode Duivels.

Tegen Schotland werd thuis met 0-2 verloren en met hetzelfde resultaat gewonnen op verplaatsing, tegen Hongarije werd thuis met 0-1 verloren en op verplaatsing met hetzelfde resultaat gewonnen en ook tegen Kazachstan ging het makkelijker op verplaatsing dan thuis. Nu ook tegen Tsjechië?