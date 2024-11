Barcelona had deze hallucinante som kunnen krijgen voor Lamine Yamal, wat hem de duurste ooit maakte: gelinkte club reageert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Barcelona beweert dat Lamine Yamal dit jaar de duurste voetballer aller tijden had kunnen worden, maar PSG - de club die aan de tienersensatie gelinkt werd - heeft dat verhaal ontkend.

Volgens de Parijse club is er nooit een bod uitgebracht op het 17-jarige talent, hoewel er wel informeel contact is geweest. Enric Masip, adviseur van Barcelona-president Joan Laporta, bracht het verhaal naar buiten in het Spaanse programma El Chiringuito.

Hij stelde dat Laporta een bod van 250 miljoen euro uit Frankrijk had afgewezen. Masip benadrukte dat Laporta nooit overwogen had het aanbod te accepteren.

Spaanse media koppelden het vermeende bod meteen aan PSG, de enige club ter wereld die eerder meer dan 200 miljoen euro uitgaf aan een speler, namelijk Neymar. PSG-directeur Luis Campos ontkende echter krachtig.

"Dat gerucht is voor duizend procent niet waar", verklaarde hij aan *L'Équipe*. Volgens Campos heeft PSG simpelweg niet de financiële middelen voor een dergelijk bod.

Wel bevestigde Campos dat PSG navraag heeft gedaan naar Yamal. Dit gebeurde volgens hem slechts om de situatie te peilen en een eerste contact te leggen. Yamal blijft voorlopig bij Barcelona, waar hij nog twee jaar onder contract staat.