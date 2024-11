Klopt dat wel allemaal? Lardot doet uitspraken en bekentenis die we van hem totaal niet verwacht hadden

De Pro League en de voetbalbond organiseerden vandaag een Pro Referee Club Day. Er werden 18 spelsituaties uit de Pro League besproken.

18 videoclips van wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League waren de basis van discussie op deze dag voor scheidsrechters, clubs en media. “We willen deze situaties bespreken en jullie standpunt, jullie gevoel, jullie visie op voetbal, jullie manier van denken kennen”, verduidelijkte scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot, geciteerd door Het Nieuwsblad.

De rol van de media speelt volgens hem een grote rol, omdat 90 procent van de discussies te wijten is aan een gebrekkige kennis van de spelregels.

“Want als zij het verkeerd meedelen, zal het publiek het zo herhalen en wordt de scheidsrechter kop van Jut. Je kan het oneens zijn, maar je moet respect blijven houden. Mijn hoop is dat alle belanghebbenden in het professionele voetbal als een team kunnen werken. Dat betekent elkaar respecteren en vertrouwen en voor elkaar zorgen.”

Lardot deed alvast een bekentenis die we niet van hem verwacht hadden. “Zelf heb ik ook geen perfecte kennis van de spelregels, vaak moet ik wat opzoeken. En ik ga ervan uit dat een speler of coach de regels nog minder goed bestudeert heeft dan ik”, gaat hij verder.

“Je moet daar open over zijn en op een positieve manier over communiceren. Voetbal is emotie, maar dat betekent niet dat je de scheidsrechter of zijn assistenten mag uitschelden. Hij is niet degene die de tackle maakte, of de overtreding beging.”