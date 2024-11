Meer gespeeld bij de Rode Duivels dan bij zijn club: "Zij leggen ons veel druk op"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ameen Al-Dakhil stond tegen Israël in het basiselftal van Domenico Tedesco. Vreemd, want bij zijn ploeg Stuttgart speelde hij dit seizoen zo goed als niet.

Al-Dakhil viel bij de Rode Duivels in tegen Italië en stond aan de aftrap tegen Israël. Opmerkelijk statistieken levert dat op. Bij Stuttgart speelde hij dit seizoen 10 minuten mee, bij de Rode Duivels 108 minuten.

“Ik ben blij dat ik er weer bij ben”, vertelde Al-Dakhil na de match in Boedapest aan Het Belang van Limburg. “Natuurlijk sta ik hier met een slecht gevoel, dat kan niet anders als je verloren hebt. Het mocht gewoon niet zijn, een teleurstellende avond.”

Zijn selectie voor de Rode Duivels is voor hem persoonlijk nochtans enorm meegenomen na een mentaal bijzonder zware periode. Hij moest recupereren van een blessure, maar kreeg telkens weer een terugval.

Uiteindelijk was hij tien maanden buiten strijd. Na deze interlandbreak hoopt hij echt gelanceerd te zijn om het bij Stuttgart te maken. Speelminuten zijn normaal een noodzaak om de nationale ploeg te vervoegen, al weet je met Domenico Tedesco nooit. Als hij nog bondscoach zal zijn...

“We hebben nu tot maart tijd om bij onze club weer naar een goed niveau te klimmen”, aldus Al-Dakhil. “Het was voorbije week niet altijd even makkelijk, omdat de media veel druk op onze schouders legde. Maar dat hoort er anderzijds ook weer bij. Ik blijf dus positief over de toekomst en kijk al uit naar maart.”