Toby Alderweireld heeft nog één doel voor hij afscheid neemt: "Daar zullen ze over tientallen jaren nog over praten"

Na een indrukwekkende carrière bij clubs als Ajax, Atlético Madrid, Tottenham en Antwerp, bereidt Toby Alderweireld (35) zich voor op zijn afscheid van het profvoetbal. De verdediger, sinds 2022 een steunpilaar van Royal Antwerp FC, heeft bevestigd dat hij na dit seizoen stopt.

“Soms kijk ik wel een beetje uit naar mijn pensioen, maar langs de andere kant heb ik ook nog superveel ambitie om gas te geven met Antwerp", vertelt Alderweireld bij VTM. “Eindigen met een prijs zou fantastisch zijn.”

Alderweireld blikte ook terug op de mentale uitdagingen die hem de laatste jaren hebben begeleid. Stress was een constante factor in zijn leven, vooral tijdens zijn tijd als Rode Duivel. “Ik wilde overal top zijn: bij Antwerp, bij de nationale ploeg en thuis als vader. Dat gaf me stress in mijn hoofd", onthulde hij.

Toch kijkt de Antwerpenaar met voldoening naar wat hij heeft bereikt. Vooral zijn historische kampioensdoelpunt voor Antwerp vorig seizoen blijft een hoogtepunt. “Ze zullen daar over tientallen jaren nog steeds over praten", zegt Alderweireld trots.

Al wil hij wel nog iets winnen dit seizoen met Antwerp. Om in schoonheid af te sluiten. “Als je er twee hebt, wil je er drie. Dat is nodig in topsport", beaamt hij.

Zijn toekomstplannen? Meer tijd doorbrengen met zijn gezin. “Fysiek kan ik het nog aan en ik ga het voetbal zeker missen, maar ik wil er ook zijn voor mijn kinderen", vertelt de trotse vader van Ayla (6) en Jace (4). Toch wil Alderweireld zijn laatste maanden op de Bosuil met volle overgave beleven. “Ik ga proberen van elk moment te genieten.”