'Engelse en Spaanse clubs azen op Beerschot-revelatie'

Bij Beerschot hebben de twee aanwinsten uit Saudi-Arabië heel wat indruk dit seizoen. Er zou nu al interesse zijn uit Spanje en Engeland voor een van de twee.

Deze zomer haalde Beerschot twee veelbelovende spelers bij het Saudische Al-Ittihad. Marwal Al-Sahafi en Faisal Al-Ghamdi worden tot aan het einde van dit seizoen gehuurd.

Ze moesten een tijdje wachten voor alles in orde was en ze echt aan de bak konden. Ze speelden hun eerste wedstrijd in de derby tegen Antwerp, toen het nog bijzonder slecht liep.

Maar nu konden ze hun waarde toch al goed bewijzen, en dan zeker Al-Sahafi. Hij maakte vier van de laatste vijf doelpunten van Beerschot.

Twee tegen Anderlecht en twee tegen Club Brugge, meteen ook tegen de grote clubs. Hij wordt al gezien als een van de revelaties van de eerste seizoenshelft. Zijn prestaties zijn in het buitenland dan ook niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Volgens het Qatarese medium Alkass TV Sports zou Al-Sahafi interesse hebben opgewekt van Engelse en Spaanse clubs. Het zou dan gaan om Real Betis, Real Sociedad en Nottingham Forest.