Huurling krijgt lof: "Overtuigd dat hij in de toekomst nog van waarde zal zijn voor Club Brugge"

Bij Willem II krijgen Belgen de nodige kansen. Kyan Vaesen en Cisse Sandra doen het allebei bijzonder goed.

Westerlo leent Kyan Vaesen uit aan Willem II. Club Brugge deed hetzelfde met Cisse Sandra. De twee doen het bijzonder goed in Nederland.

“Het was 100 procent op mijn vraag”, zegt Vaesen aan Gazet van Antwerpen over zijn tijdelijk vertrek bij Westerlo. “Ik heb een heel goed gesprek gehad met Timmy Simons, die me graag in Westerlo wilde houden.”

Vaesen weet wel dat er speelkansen zouden zijn, maar dat wist hij op voorhand niet. De samenwerking met Peter Maes loopt heel intens.

“Hij zit heel kort op je vel, tijdens trainingen en wedstrijden. Ik hou van die aanpak, want zo weet je tenminste waar je staat. Hij is iemand die je komt feliciteren na een goeie prestatie. Maar doe je iets niet goed, dan ga je het zeker gehoord hebben.”

Met Mickaël Tirpan, Rob Nizet, Boris Lambert en Cisse Sandra zitten er nog heel wat Belgen in de kern van Willem II. Met Cisse Sandra kan hij het heel goed vinden.

“We gaan regelmatig samen een koffietje drinken en gezelschapsspellen spelen. Cisse is trouwens erg sterk bezig. Hij speelt nu hoger op het veld, meer in mijn rug. Hij heeft grote stappen gezet, ik ben ervan overtuigd dat hij in de toekomst nog van waarde zal zijn voor Club Brugge.”