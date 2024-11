Straks jackpot voor Club Brugge? 'Drie Premier League-clubs azen op speler die 30 miljoen euro moet kosten'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge zal binnenkort naar alle waarschijnlijkheid nog een mooi bedrag kunnen opstrijken voor Joel Ordonez. De verdediger trekt de aandacht van verschillende Premier League-clubs.

Joel Ordonez maakte dit seizoen al veel indruk bij Club Brugge. De verdediger start meestal onder Nicky Hayen en miste nog geen enkele Champions League-wedstrijd.

De prestaties van de 20-jarige centrale verdediger gaan dan ook niet onopgemerkt voorbij in het buitenland. Er zouden namelijk een aantal Premier League-clubs zijn die interesse tonen.

Volgens CaughtOffside zou hij in de belangstelling staan van Liverpool. De interesse van 'The Reds' was al eerder bekend, maar hetzelfde medium linkt ook nog twee andere Engelse teams aan Ordonez.

Zo zouden Newcastle United en Aston Villa ook hun oog hebben laten vallen op de speler van Club Brugge. Er bestaat dus een kans dat we hem binnenkort achter Youri Tielemans en Amadou Onana zien spelen...

Ordonez zou zo'n 30 miljoen euro moeten kosten, al blijft het nog wel afwachten of dat bedrag haalbaar is. Bij Liverpool is de toekomst van Virgil van Dijk onzeker, al heeft Ordonez nog maar weinig ervaring. Daarom lijken de andere twee clubs een logischere stap.