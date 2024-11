Verrassing van formaat: Delorge kan international worden bij twee toplanden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mathias Delorge speelde mee met de Jonge Duivels. Maar uiteindelijk kan hij blijkbaar ook nog voor twee absolute toplanden spelen.

Mathias Delorge heeft officieel eigenlijk Mathias Delorge-Knieper. Die dubbele naam komt eigenlijk van zijn moeder, zo vertelt de speler zelfs aan Het Nieuwsblad.

“Mijn moeder is half Spaans, half Duits. Dat die Knieper erbij staat, is in Spanje de normaalste zaak van de wereld. Daar krijg je sowieso de namen van beide ouders mee. Ik heb er geen probleem mee. Het heeft wel iets”, klinkt het.

Met alle gevolgen van dien. Eigenlijk kan hij als international dus ook nog spelen voor Spanje en Duitsland als hij dat zelf zou willen.

“Ik denk niet dat ze me in Duitsland en Spanje kennen. Ik moet wel zeggen dat mijn Spaanse familie erg fanatiek is. Die zouden het geweldig vinden dat ik het shirt van La Roja zou dragen”, gaat Delorge verder.

En zelf staat hij er ook voor open. “Waarom niet. Maar zoals ik al zei, ik voel die passie vooral voor mijn Spaanse roots. En daarnaast ben ik ook gewoon een fiere Belg, niet te vergeten. Die diverse achtergrond zie ik als een verrijking.”