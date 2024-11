Ook niet voor overleden supporter: Union SG moet fikse boete ophoesten

Union SG heeft een boete van 3.500 euro gekregen. Dat gebeurde naar aanleiding van een eerbetoon aan een overleden supporter.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft geen medelijden getoond met Union SG. Er werden fakkels aangestoken om een overleden fan te eren, maar ook dat wordt gezien als pyrotechnische middelen.

De feiten dateren van 27 oktober. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge brachten de fans een eerbetoon aan de overleden Samir Smeyers.

Hij was amper 34 jaar oud. In de 34ste minuut werden in de tribunes een 40-tal fakkels aangestoken als eerbetoon aan de supporter, maar dat viel niet in goede aarde.

Het bondsparket vindt dat er een nultolerantie moet zijn op het vlak van pyrotechnische middelen en eiste dan ook een stevige boete voor Union SG.

Tijdens de zitting bij het DCP had Union SG tevergeefs geprobeerd om de context van de aangestoken fakkels te schetsen, in de hoop de boete laag te houden. Maar dat lukte niet. Union SG moet 3.500 euro betalen.