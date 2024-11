Aanduidingen van het weekend: STVV heeft slechte herinneringen, Anderlecht heel goede én primeur op Sclessin

In Sint-Truiden laat de onterecht afgekeurde goal van Adriano Bertaccini tegen Standard nog steeds een bittere nasmaak achter. Brent Staessens was die dag verantwoordelijk als VAR en keurde de gelijkmaker af vanwege buitenspel.

Dit bleek uiteindelijk alleen te gelden voor wat als een voorafgaande fase werd beschouwd. Staessens zal opnieuw aanwezig zijn voor het duel van de Kanaries tegen Club Brugge zaterdagmiddag. Niet als VAR, maar als vierde scheidsrechter.

Het is twijfelachtig of Felice Mazzu veel plezier zal beleven aan eventuele discussies. Michiel Allaerts zal de VAR van dienst zijn, terwijl Jasper Vergoote als hoofdarbiter zal optreden.

