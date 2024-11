BREAKING: Derde trainersontslag in JPL is een feit: kritiek op eigen spelers kwam coach duur te staan

Zoals we gisteren al schreven: de uitspraken van Oscar Garcia over zijn spelers werden intern niet goed ontvangen. Het was de druppel die de emmer deed overlopen na ook al teleurstellende resultaten. OHL zette de coach en zijn assistenten vandaag aan de deur.

Oscar Garcia is niet langer coach van OH Leuven. De Spanjaard, die de club vorig seizoen in de Jupiler Pro League hield, moet vertrekken na tegenvallende resultaten dit seizoen. Met slechts 16 punten uit 14 wedstrijden presteerde OHL onder de verwachtingen.

Na een goede competitiestart ging het sinds eind augustus bergafwaarts. Enkel tegen Charleroi werd nog een overwinning geboekt, wat resulteerde in een schamele 6 op 24 punten. Naast de magere resultaten speelde ook Garcia’s omgang met de spelers een rol in zijn ontslag.

De coach liet zich de afgelopen weken kritisch uit over zijn aanvallers, onder andere door te zeggen: "Ze scoren al niet op training, dus ik verwacht niet dat ze dat in wedstrijden wél doen." Ook na een sterke prestatie van Ikwuemesi tegen Charleroi bleef Garcia sceptisch: "Ik zou graag een spits willen die meer dan 10 goals maakt, maar die kunnen wij niet betalen."

Hans Somers neemt over

Dit soort uitspraken viel niet in goede aarde, zeker gezien de aanzienlijke investeringen in de spelerskern. Hoewel hij vorig seizoen nog lof kreeg voor het behouden van OHL in de hoogste klasse, was zijn krediet nu volledig op. De timing van zijn ontslag, vlak na de interlandbreak en twee dagen voor de wedstrijd tegen Union, is opmerkelijk.

Dit zou te maken hebben met de nodige afstemming tussen Leicester City en de Thaise eigenaars van de club, wat voor vertraging zorgde. Ook assistenten Manel Exposito en Manuel Ruano vertrekken samen met Garcia. Voorlopig neemt Hans Somers, de huidige Academy Manager en voormalig assistent-coach, de rol van hoofdtrainer over.