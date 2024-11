De bond lacht er niet mee: Stijn Stijnen en Patro kunnen nog in de problemen komen na de opmerkelijke ontvangst van Charleroi

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden Maasmechelen liet Charleroi een hel beleven in de Beker van België. Op het veld, maar ook naast het veld...

Rik De Mil en zijn spelers trokken een vreemd gezicht toen ze hun kleedkamer bij Patro Eisden ontdekten tijdens de Beker van België. De bezoekers weinig plezier aan hun verplaatsing naar Limburg: De Mil vertelde na afloop onder meer dat de verwarming op 30 graden stond.

De club geeft dezelfde ontvangst aan haar tegenstanders in 1B. Het Nieuwsblad meldt dat de match delegate bij de wedstrijd tegen Jong Genk vergelijkbare feiten in zijn rapport had genoteerd.

De Limburgse coach zou de situatie niet ontkend hebben en aan de delegate hebben uitgelegd dat dit allemaal deel uitmaakte van een 'tactiek' die al een heel seizoen wordt toegepast. Ze willen het de tegenstander zo onaangenaam mogelijk maken.

Dit gedrag wordt niet getolereerd door de bond. Volgens Het Nieuwsblad moeten de club en coach Stijnen zich op 3 december melden bij het Disciplinaire Comité. Het zal dan alleen gaan over de wedstrijd tegen Charleroi. Er wordt gesproken over "een inbreuk op de beginselen inzake sportiviteit en fair play."