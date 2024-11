Speler KV Mechelen verdeelt ook de analisten: "Het gaat over mental health" vs "Hij moet zich daarover zetten"

Besnik Hasi ging voor het interlandreces flink uit zijn plaat over Rafik Belghali. KV Mechelen speelde uit op kunstgras bij Sint-Truiden. De coach van KV Mechelen wilde Rafik Belghali opnemen in zijn kern, maar die wilde of durfde niet te spelen.

Besnik Hasi ging voor het interlandreces flink uit zijn plaat over Rafik Belghali. KV Mechelen speelde uit op kunstgras bij Sint-Truiden. De coach van KV Mechelen wilde Rafik Belghali opnemen in zijn kern, maar die wilde of durfde niet te spelen.

Het is uitgerekend op Stayen dat Belghali vorig seizoen uitviel met een zware kruisbandblessure. En dus wilde de 22-jarige rechtervleugelverdediger liever niet spelen in Sint-Truiden, tot grote onvrede van de coach Besnik Hasi.

Vragen gesteld

"Ik moet mij daar toch vragen bij stellen. De club investeert al twee jaar in hem. Dan mag je ook iets teruggeven. Je kunt ook zeggen: als trainer zwijg je erover, maar dat doe ik niet”, aldus Hasi daarover twee weken geleden.

En dus was het de vraag of Belghali dit weekend tegen Beerschot opnieuw speelkansen zal krijgen, of dat het Hasi nog steeds diep zit. De coach drukte alvast zijn spijt uit op zijn persconferentie: alles lijkt vergeven en vergeten. Dit seizoen stond de 22-jarige Algerijn al drie keer in de basis, de laatste keer drie weken geleden tegen Union SG.

Analisten duidelijk

De analisten hadden er in ieder geval wisselende meningen over. “Het gaat over mental health”, aldus Filip Joos in Extra Time. “Hasi reageerde heel boos, maar zoiets moet je toch begrijpen? Dan moet je toch niet spelen als het in je hoofd zit?”

Peter Vandenbempt riposteerde: “Het is ook een deel van topsport om zoiets uit je hoofd te kunnen zetten. Het kan in zijn hoofd zitten, maar dan nog.” Daarin werd hij bijgetreden door Frank Boeckx: “De volgende keer moet hij klaar zijn.”