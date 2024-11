Frustraties zijn enorm bij Lierse alweer nieuw gelijkspel: "We leren maar niet uit onze fouten"

Lierse heeft het momenteel moeilijk in de Challenger Pro League. De club speelde tegen Jong Genk voor de derde keer op rij gelijk. Frustrerend vindt speler Glenn Claes.

Lierse ging na twee gelijke spelen tegen Patro Eisden Maasmechelen en Lokeren-Temse op zoek naar de drie punten tegen Jong Genk. De beloften van Genk zitten in de hoek waar de klappen vallen, en dus leek het ook een goed moment.

Maar dat was buiten de 20-jarige Nolan Martens gerekend. De kapitein van Jong Genk was goed in vorm en scoorde de openingstreffer én de gelijkmaker in het absolute slot. Zeer frustrerend voor Lierse, dat het alweer misloopt.

"We leren maar niet uit onze fouten", vertelde Glenn Claes bij Gazet van Antwerpen. "Onze pijnpunten blijven iedere week dezelfde. We blijven grossieren in domme fouten die tot tegengoals leiden. Het is zo frustrerend."

"We begonnen veel te slap aan de partij. Alweer. Als je dan ook nog een cadeau weggeeft, weet je dat het moeilijk wordt. Ondanks het feit dat we geen goede match speelden, moesten we hier gewoon de drie punten pakken. Dat gebeurt alweer niet. We zoeken nu al vijf wedstrijden naar een succes, maar we moeten het ook zelf willen", gaat hij verder.

Lierse kon al zes wedstrijden niet meer winnen (inclusief bekerwedstrijd tegen STVV), maar de club staat wel nog steeds zesde in 1B. "Dat maakt dat er zaterdag geen weg terug is en we moeten winnen tegen RSCA Futures. Anders kan je je ambitie om bij de eerste zes te eindigen niet hard blijven maken", besluit Claes.