KMSK Deinze speelt alsnog ondanks alle problemen, maar grijpt wel serieus in

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De wedstrijd van KMSK Deinze tegen Francs Borains zal dan toch doorgaan op zaterdag. De club heeft wel enkele praktische wijzigingen moeten doorvoeren.

Er moet al niet meer vermeld worden dat het de laatste tijd niet goed gaat met KMSK Deinze. Het leek er sterk op dat de wedstrijd tegen Francs Borains niet zou doorgaan maar uiteindelijk zal dit dus wel gebeuren.

Om 16u wordt de aftrap gegeven, maar niet alles zal verlopen zoals op een normale wedstrijddag bij Deinze. De club stuurde een mededeling de wereld in, zo'n anderhalf uur voor de wedstrijd.

'Gezien de huidige situatie waarin de club verkeert, heeft KMSK Deinze alles in het werk gesteld om op korte termijn de organisatie van de wedstrijd tegen Royal Francs Borains mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot enkele praktische wijzigingen ten opzichte van onze normale thuiswedstrijden. We vragen onze supporters om begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden. Ook willen we jullie bedanken voor jullie steun', klinkt het bij de club.

Ze voeren dus enkele wijzigingen door. Zo zal enkel ingang 1 geopend zijn op zaterdag. Enkel de vakken C, AA, A, Eretribune, B en BB worden gebruikt. 'Aan ingang 1 zal een hamburgerkraam aanwezig zijn. De chalet is geopend, maar er worden uitsluitend softdrinks aangeboden', klinkt het nog.

De jeugdkantine blijft samen met de Corgas-bar gesloten. De VIP-ruimte is uitzonderlijk open voor alle fans en hier kan wel bier aangekocht worden. Tickets zullen ook enkel online aangekocht kunnen worden.