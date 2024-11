'Vincent Kompany aast op een van zijn favoriete talenten van RSC Anderlecht'

Wat als Vincent Kompany een van zijn favoriete talenten van Anderlecht naar Bayern zou halen? Het zou zomaar kunnen, want de Beierse club houdt Julien Duranville nauwlettend in de gaten.

Ondanks een gebrek aan speeltijd bij Dortmund vanwege vele blessures wordt Julien Duranville toch beschouwd als een van de grootste talenten van het Belgische voetbal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij de interesse geniet van de grootste clubs uit alle landen.

Newcastle en Bayern mikken op Duranville

Volgens Football Transfer News heeft Newcastle interesse getoond in het Belgische talent. De coach van de club - Eddie Howe - laat zich niet afschrikken door de herhaalde blessures van de Rode Duivel en wil hem maar wat graag naar St James' Park halen.

Maar de Engelse club is niet alleen in de race. Zo houdt ook het Bayern München van Vincent Kompany de 18-jarige speler in de gaten. De Beierse coach, die Duranville al waardeerde toen hij trainer was bij Anderlecht, zou hem graag in zijn team willen opnemen.

Vele miljoenen voor Dortmund?

Ter herinnering: voordat Duranville naar Dortmund verkaste, had de Beierse club ook al geprobeerd om de Brusselaar in te lijven. Destijds zou er een bod van 15 miljoen euro zijn uitgebracht.

Voordat Julien Duranville aan zijn volgende club denkt, zal hij waarschijnlijk eerst de blessures ver achter zich willen laten om daarna rustig bij een eventueel nieuw team aan te sluiten. Hij maakte dit weekend overigens zijn rentree op het veld, door in te vallen tijdens de 4-0 overwinning van zijn ploeg tegen Freiburg.