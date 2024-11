Opletten geblazen! Waarschuwingen voor Europese wedstrijd van Cercle Brugge

Cercle Brugge speelt donderdagavond in de Conference League. Tegenstander is het Schotse Hearts of Midlothian FC.

Het bezoekersvak voor de Europese thuiswedstrijd van Cercle Brugge is volledig uitverkocht. Er worden meer dan 3.000 Schotse fans verwacht. “We roepen de handelaars in de binnenstad dan ook op om die dag extra waakzaam te zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw in een mededeling van de politie. “Traditioneel zakken de bezoekende supporters op de dag van de wedstrijd massaal af naar de binnenstad om zich voor te bereiden op het voetbalgebeuren. Het valt dan ook te verwachten dat de supporters manifest aanwezig zullen zijn in het straatbeeld.” Vanaf 16.30 uur zullen de supporters in een ‘fanwalk’ van de Markt naar de Vrijdagmarkt trekken om van daar met shuttlebussen naar het Stadion te gaan. “Dit kan gepaard gaan met wat overlast voor het shoppinggebeuren. We willen dat iedereen kan genieten van deze sportieve gebeurtenis, maar vragen ook aan onze inwoners en handelaars om extra waakzaam te zijn. De lokale politie Brugge zal nauwgezet toezicht houden op de supportersschare.” Verdachte gedragingen mogen gemeld worden bij de politie op 050/448844. Waar dringende tussenkomst nodig is moet er 112 gebeld worden.