Mysterie wanneer Club Brugge cruciale speler gaat recupereren: ook december nog te vroeg?

De blessurepech van Gustaf Nilsson (27) blijft aanhouden. De Zweedse spits van Club Brugge, die al sinds begin oktober met een hardnekkige ontsteking aan zijn achillespees kampt, is nog steeds niet fit. Nu werd bevestigd dat Nilsson ook de cruciale Champions League-wedstrijd tegen Celtic zal missen.

Nilsson maakte begin november een korte comeback in de bekerwedstrijd tegen Belisia Bilzen, waarin hij meteen scoorde. Maar na die wedstrijd kreeg hij opnieuw last van zijn blessure.

Club Brugge besloot toen geen risico meer te nemen en gunde hem extra rust om erger te voorkomen. Ondanks die voorzorgsmaatregelen is de spits er nu al weken niet bij, en zijn herstel verloopt trager dan verwacht.

Met drie goals en vier assists was Nilsson in de eerste maanden van het seizoen een belangrijke schakel in het team van Nicky Hayen. Zijn afwezigheid blijft een groot gemis voor Blauw-Zwart, zeker in de Champions League. Ook de vorige groepswedstrijden tegen Sturm Graz, AC Milan en Aston Villa moest hij aan zich voorbij laten gaan, en nu volgt dus ook de clash tegen Celtic.

Hayen zal opnieuw beroep moeten doen op Romeo Vermant of Ferran Jutglà in de spits. Beide spelers hebben al hun waarde bewezen, maar missen het profiel en de fysieke présence van Nilsson, die met zijn werklust en doelgerichtheid een unieke rol in de ploeg vervult.

Wanneer Nilsson opnieuw inzetbaar zal zijn, blijft onzeker. Club Brugge hoopt hem pas weer op te stellen als hij volledig hersteld is, om te vermijden dat de blessure zich blijft herhalen. Voorlopig blijft het afwachten, maar de kans dat Nilsson dit kalenderjaar nog in actie komt, lijkt steeds kleiner.