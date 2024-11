De lofzang van experts voor 'verloren zoon': "Standard miste dat ... en hij heeft het!"

Tegenover Cercle Brugge heeft Standard-coach Ivan Leko besloten om Matthieu Epolo te vervangen door Arnaud Bodart. En dat lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen.

Het is ondertussen 7 maanden later, maar daar is Arnaud Bodart weer. De doelman is weer opnieuw in het doel van Standard terechtgekomen om de jonge Matthieu Epolo te vervangen. Een succesvolle comeback, want Bodart heeft zijn verdediging keer op keer gerustgesteld en de nul gehouden in een cruciale overwinning tegen Cercle Brugge.

Tijdens het programma "La Tribune" van de RTBF toonden de consultants zich zeer optimistisch over de terugkeer van de doelman uit Luik.

Ervaring heeft Bodart deugd gedaan

"Zijn ervaring heeft hem goed gedaan. Voor een doelman die maandenlang niet heeft gespeeld, is het nooit gemakkelijk om de vorm terug te vinden. Hij heeft eenvoudig gespeeld en de reddingen gemaakt wanneer dat nodig was om zijn team op het goede spoor te houden", aldus Philippe Albert.

"Hij heeft vertrouwen bij Standard. Het publiek van Sclessin heeft hem altijd aanbeden. Vanaf zijn eerste tussenkomst stond het publiek achter hem. Hij is een kind van het huis. Hij is niet bang en heeft iedereen gerustgesteld", zei Marc Wilmots.

Als laatste woord is er voor Cécile De Gernier: "De verdediging van Standard heeft een leider teruggevonden. Het is een team dat charisma mist, en hij heeft dat wel."