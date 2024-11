Hans Vanaken (Club Brugge) komt met heel scherpe woorden richting Domenico Tedesco

Club Brugge gaat tegen Celtic Glasgow op zoek naar een levensbelangrijke driepunter in de Champions League. Bij winst zou de top-24 en de volgende ronde een feit kunnen zijn, bij verlies wordt het nog een bikkelharde strijd in de laatste wedstrijden.

Club Brugge wil dan ook graag winnen tegen de Schotten. En daartoe rekent het andermaal op Hans Vanaken. De ervaren kapitein is ondertussen al jarenlang een vaste waarde voor Club Brugge.

Vanaken een absolute topper

Of het nu in de competitie is, in de Beker van België of in de Europese competities: Hans Vanaken staat er altijd. Zijn bovengrens is soms hoog, maar vooral: zijn dieptegrens is niet erg laag te noemen.

Nooit zakt Hansie Hansie écht door het ijs. Een absolute topper dus voor Club Brugge. En dus ook voor de Rode Duivels? Neen, wat dat betreft maakt Vanaken zich ondertussen al lang geen illusies meer.

Niet in de plannen van Tedesco

"Tedesco riep mij één keer op in juni vorig jaar. Speelminuten kreeg ik niet. In september vorig jaar belde hij om te zeggen dat er te veel concurrentie is op mijn positie. Sindsdien heb ik hem niet meer gehoord en zit ik zelfs niet meer in de voorselectie."

"Ik kom gewoon niet voor in de plannen van Domenico Tedesco. Zolang hij bondscoach is, maak ik geen kans en is het jammer genoeg einde verhaal voor mij bij de Duivels. Van mijn kant staat de deur wel nog open", aldus Vanaken in Het Nieuwsblad.