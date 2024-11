Pep Guardiola komt terug op zeer opvallende uitspraak waarin hij aangaf "zichzelf pijn te willen doen"

Pep Guardiola deed gisteren een opvallende uitspraak na het 3-3 gelijkspel tegen Feyenoord. Hij gaf aan zichzelf pijn te willen doen. Daags nadien komt hij hierop terug.

Het gaat écht niet goed met Manchester City. De club kon tegen Feyenoord alweer niet winnen. City kwam 3-0 voor maar in het laatste kwart van de wedstrijd ging het plots allemaal mis en scoorde de Nederlandse club nog drie keer.

Na afloop kwam een gehavende Pep Guardiola naar het persmoment. Als hij nog haren had, had hij er zeker een aantal uitgetrokken tijdens de wedstrijd...

Er waren duidelijk enkele schrammen op zijn hoofd te zien, terwijl hij ook een wondje op neus had. Ook van het krabben zo lijkt. Dat was tijdens de wedstrijd ook al zichtbaar.

Op het persmoment zei hij: "Dat heb ik zelf gedaan met mijn vingernagels." Vlak voor hij vertrok zei hij nog lachend: "Ik wil mezelf pijn doen." Daags nadien komt hij hierop terug in een boodschap op Instagram.

"Ik werd gisteravond aan het einde van de persconferentie overrompeld door een vraag over een kras die op mijn gezicht was verschenen. Ik legde uit dat deze per ongeluk was veroorzaakt door een scherpe nagel", begint hij.

"Mijn antwoord was op geen enkele manier bedoeld om lichtzinnig te doen over het zeer serieuze onderwerp van zelfbeschadiging. Ik weet dat veel mensen dagelijks worstelen met mentale gezondheidsproblemen en wil dit moment gebruiken om een manier te benadrukken waarop mensen hulp kunnen zoeken, namelijk door de hulplijn te bellen." En dan verwijst hij nog naar de Engelse zelfmoordlijn.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of surfen naar www.zelfmoord1813.be.