Vincent Mannaert gaat meteen schakelen na ontslag van Tedesco: Deze drie coaches zullen héél snel een uitnodiging krijgen om te praten

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hoe zit het met de toekomst van Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels? De kans is héél groot dat de selectieheer de jaarwisseling niet zal halen. Vincent Mannaert heeft ondertussen een lijstje met drie potentiële opvolgers klaar.

De Belgische voetbalbond wil nog voor het einde van deze maand de evaluatie van Domenico Tedesco klaar hebben. De teerling lijkt echter al geworpen. De bondscoach van de Rode Duivels heeft het verkorven bij het grote publiek.

Vincent Mannaert zijn eerste wapenfeit als technisch directeur van de KBVB zal dus wellicht een ontslag zijn. En vervolgens kan de voormalige algemeen manager van Club Brugge meteen een opvolger zoeken.

© photonews

Momenteel liggen er in Tubeke drie namen op tafel. Met stip op één: Philippe Clement. De huidige coach van Rangers FC zit op de wip in Schotland en lijkt zelf ook gewonnen voor een avontuur als Belgisch selectieheer. We moeten er bovendien geen tekening bij maken: ook bij Mannaert heeft de voormalige trainer van Club Brugge enkele streepjes voor.

Eveneens op het lijstje: Hein Vanhaezebrouck. De voormalige coach van onder meer KAA Gent, KRC Genk en RSC Anderlecht geniet van een pauze na zijn vertrek bij De Buffalo's. Vooral bij het grote publiek is hij één van de favorieten.

Wie wordt de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels?

Tot slot wil Mannaert ook polsen bij Michel Preud'homme. Het icoon van het Belgische voetbal gaf dan wel zelf aan dat hij op pensioen is, maar hij is misschien wel nog enthiousiast te krijgen voor één laatste kunstje. Het zou alleszins wat zijn...