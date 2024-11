📷 ONGELOOFLIJK: Nog geen 18 jaar en Lamine Yamal mag alweer twee nieuwe records op zijn naam schrijven

Lamine Yamal heeft de prestigieuze Golden Boy-trofee gewonnen. De prijs bekroont de beste Europese speler onder de 21 jaar.

Met deze overwinning boekt Yamal twee records. Zo is hij de jongste speler ooit die de award wint en ontving hij de hoogste score van de jury, met maar liefst 488 van de 500 mogelijke punten.

Sinds de oprichting van de Golden Boy Award in 2003, werd de winnaar gekozen door een panel van 50 sportjournalisten uit heel Europa. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere grote namen als Lionel Messi, Cesc Fàbregas, Paul Pogba, en Kylian Mbappé.

Dit jaar werd Yamal echter bovenaan de lijst geplaatst, met een score die zijn voorgangers overtrof. Vorig jaar kreeg Jude Bellingham als winnaar bijvoorbeeld 485 punten.

Het afgelopen jaar heeft Yamal zich bewezen als een uitzonderlijk talent. Zo speelde hij een cruciale rol in de Europese titel van Spanje, waarin hij vier assists gaf en één doelpunt maakte.

Opvolger van Lionel Messi?

Yamal is de derde Barcelona-speler in de afgelopen vier jaar die de Golden Boy Award wint, na Pedri (2021) en Gavi (2022). In 2005 won Lionel Messi de prestigieuze prijs. Bijna tien jaar later heeft de Argentijn acht gouden ballen in zijn huis staan. Benieuwd of Lamine Yamal de Argentijn kan overtreffen.