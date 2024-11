Officieel: levende legende wordt geen bondscoach, maar krijgt wel deze Rode Duivel onder zijn hoede

Ruud van Nistelrooy werd door sommige Belgische supporters naar voor geschoven om over te nemen van Domenico Tedesco, maar de Nederlander heeft een nieuwe job. Daarbij gaat hij wel een Rode Duivel onder zijn hoede nemen.

Ruud van Nistelrooy was klaar voor een nieuwe uitdaging als hoofdtrainer. Nadat hij in mei 2023 vertrok bij PSV Eindhoven, keerde de voormalige Nederlandse topschutter terug naar een bekende omgeving: Manchester United om er T2 te worden.

Daar werkte hij als assistent van Erik ten Hag en daarna nam hij tijdelijk de leiding over het eerste elftal, in afwachting van de komst van Ruben Amorim. De afgelopen weken werd de 48-jarige Van Nistelrooy aan verschillende clubs gelinkt.

We are delighted to confirm the appointment of Ruud van Nistelrooy as our new First Team Manager 🦊 — Leicester City (@LCFC) November 29, 2024

Zo zou hij bij Burnley Scott Parker kunnen opvolgen, en ook zijn naam viel toen de Belgische voetbalbond nadacht over een mogelijke vervanger voor Domenico Tedesco.

Nu heeft Van Nistelrooy een nieuwe uitdaging gevonden bij Leicester City. Zijn aanstelling is ondertussen officieel bevestigd. Rode Duivel Wout Faes krijgt de Nederlandse legende dus wel al zijn coach.

"Als je al lang in het voetbal zit, ken je veel mensen. Ik heb informatie kunnen inwinnen over de club en zijn supporters. Het was altijd positief. Het is een stabiele club, je kunt zien in de bestuursstructuren dat alles goed georganiseerd is, met een rode draad. Bovendien is het team boeiend, met opkomende jonge talenten maar ook ervaren spelers... een goede mix. Ik kijk ernaar uit om het veld op te gaan en met hen te beginnen," verklaarde Van Nistelrooy zelf.