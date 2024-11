Sterkhouder Standard laat zich uit over wintertransfer en spreekt met klem

Marlon Fossey is ondertussen vaste basisspeler geworden bij de Rouches. De speler heeft een clausule in zijn contract die Standard in staat zou stellen wat verlichting te brengen in de financiën. Toch is de Amerikaanse verdediger niet van plan om te vertrekken voor het einde van het seizoen.

Aangekomen bij Sclessin in september 2022 vanuit Fulham, zal Marlon Fossey zaterdag in Charleroi al zijn 76e wedstrijd spelen in het shirt van Standard. De rechterflankspeler heeft zich snel gevestigd als een onbetwiste basisspeler bij eerst Ronny Deila, dan Carl Hoefkens en nu ook Ivan Leko.

Maar iedereen kent de financiële situatie van Standard, die waarschijnlijk niet in staat zal zijn om interessante aanbiedingen die zich in januari voordoen af te wijzen. Een daarvan zou kunnen gaan over de Amerikaan, wiens contract een vertrekclausule bevat die wat verlichting zou kunnen brengen in de financiën van de Rouches.

Focus op Standard

Terwijl de winterse transferperiode snel nadert en hij nog een contract heeft tot juni 2027, werd Marlon Fossey bevraagd over zijn situatie en wensen tijdens de persconferentie op vrijdag, vlak voor de verplaatsing van Standard naar Charleroi.

"Ik heb nog niet echt aan de toekomst gedacht, ik probeer mijn focus op het veld te houden. Wat ik in de toekomst zou kunnen hebben, hangt af van wat ik vandaag doe. De toekomst zit natuurlijk in mijn gedachten, maar ik zal me concentreren op Standard tot het einde van het seizoen."

100 matchen bij Rouches?

We vroegen Fossey deze woorden te herhalen. "Ja, tot het einde van het seizoen. Ik heb echt niet gepland om in de winter te vertrekken. Ik heb altijd in gedachten gehad om een volledig seizoen bij Standard te blijven, en dan zullen we wel zien."

Marlon Fossey zou dus de grens van 100 wedstrijden met Standard kunnen overschrijden en nog steeds een paar selecties met de VS kunnen krijgen, voordat hij vertrekt. "Elke maand naar de Verenigde Staten reizen, ik moet er fysiek aan wennen. Maar Standard heeft geen extra midweekse wedstrijden, zoals de teams die in de Europese competities spelen. Dat geeft de kans om gemakkelijker fris te blijven," sloot hij af.