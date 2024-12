Boskamp hoopt dat Belgische trainer gelijk krijgt: "Allebei de jackpot!"

De beelden van afgelopen week kwamen ongetwijfeld uit Manchester. Niet van City, maar wel van de doelpunten van Feyenoord.

10 minuten ver in de tweede helft was het duel tussen Man City en Feyenoord in de Champions League. Met een 3-0-tussenstand op het bord leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Maar dat was ze niet.

“Ik heb dinsdag het achtste wereldwonder met mijn eigen ogen mogen aanschouwen. De comeback van Feyenoord tegen City. Van 3-0 naar 3-3 op een kwartiertje. Eén van de mooiste kwartiertjes van mijn leven”, zegt Johan Boskamp erover aan Het Belang van Limburg.

Na de 3-0 hield iedereen het voor bekeken. Ook Boskamp geloofde er niet in. “Ik was blij dat ik niet zelf met de auto was, anders was ik misschien al vertrokken. Maar toen haalde Pep zijn drie beste spelers naar de kant en stortte het bij City helemaal in elkaar. Ik wist niet wat ik zag.”

Het leverde uiteindelijk een historisch punt op. Met Anis Hadj-Moussa, vorig seizoen nog speler van Patro, door de UEFA uitgeroepen tot man van de match. Stijn Stijnen is alvast overtuigd dat hij een ongelofelijke toekomst tegemoet gaat.

“Hij staat nog maar enkele weken in de basiself, maar wat hij laat zien is wel veelbelovend. Ik hoop dat Stijnen gelijk krijgt. Als we hem aan een club in de Premier League kunnen verkopen, dan winnen Feyenoord en Patro allebei de jackpot!”