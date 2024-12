Ex-doelman doet krasse uitspraak over Limburgse derby van vanmiddag: "Geen enkele waarde"

Straks staan STVV en KRC Genk oog in oog met elkaar. De Limburgse derby moet bij niemand extra uitleg krijgen.

Ex-doelman Davy Schollen weet als geen ander wat de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk betekent. Hij stond bij beide ploegen onder de lat.

Volgens Schollen weten ze in Genk heel erg goed dat dit een ongelofelijk lastige middag zal worden. De derby leeft enorm en zeker bij STVV.

“De confrontaties met KRC Genk zijn er de twee belangrijkste matchen van het seizoen. En eigenlijk zijn de omstandigheden perfect. De motivatie zal enorm zijn na de zware 7-0 pandoering bij Club Brugge én de factor Thorsten Fink zet alle Kanaries nog wat extra op scherp”, klinkt het in De Zondag.

Nochtans is KRC Genk enorm goed bezig en verwacht je van de leider in de Jupiler Pro League een nieuwe, klinkende overwinning. “Geloof me, in deze derby heeft het klassement geen enkele waarde”, gaat Schollen verder.

“Veel meer is de wil om te winnen van tel. Het zijn zelden hele mooie matchen, maar de mentaliteit en spankracht maken veel goed. Als KRC Genk even fel bereid is om een vuist te maken, is het favoriet. Maar anders durf ik er geen geld op verwedden wie aan het langste eind zal trekken.”

Een derby is veel meer dan de 22 spelers op het veld. De entourage, de emoties, de volgepakte tribunes. Een helse 90 minuten staat beide ploegen te wachten.